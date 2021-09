Reprodução casal ficou desaparecido durante o mês de agosto

Os primeiros dados de peritos indicam que a embarcação do casal desaparecido em Angra dos Reis (RJ), encontrada na Costa Verde Fluminense , teria colidido com um navio de grande porte. A colisão será comprovada após o resultado final da perícia desta quinta-feira (30).

A embarcação utilizada pelo casal no momento do acidente foi encontrada no final da tarde dessa quarta-feira (20), na região de Ilha Grande , e o estado em que estava chamou a atenção dos peritos. O barco foi localizado próximo ao local onde o corpo do empresário Leonardo Machado, de 50 anos, foi achado no início do mês .

Reprodução Peritos acreditam que embarcação do casal tenha colidido com navio de grande porte

Imagens obtidas pela Band, mostram o Corpo de Bombeiros tentando retirar a embarcação do fundo do mar com dificuldade, devido à profundidade em que ela se encontrava. A confirmação de que o barco era o do casal foi dada pelo próprio dono da embarcação, que havia alugado às vítimas.

O corpo de Cristiane Nogueira, de 48 anos, foi localizado primeiro, em 29 de agosto . O casal desapareceu no dia 22 do mesmo mês, enquanto passava um fim de semana em Angra .

A perícia realizada no corpo das vítimas indica que a causa das mortes foi afogamento.