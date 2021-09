Reprodução: Redes Sociais Vulcão Cumbre Vieja, em La Palma

Em erupção desde o dia 19 de setembro, o vulcão Cumbre Vieja tem sido alvo de negacionismo nas redes sociais. Embora as autoridades estejam cientes dos danos e do trajeto da lava expelida pelo vulcão , algumas pessoas desenvolveram teorias sobre o que está por trás dessa explosão de gás e piroclastos.

Da mesma forma que existem negacionistas em relação a vacinas e ao formato do planeta Terra, chegou a vez do Vulcão em La Palma ser colocado em dúvida.

Soy una persona de mente abierta que ha visto casi de todo, pero los negacionistas de los volcanes me ha pillado por sorpresa😳😳😳 pic.twitter.com/6o7njeFn8E — Larry Walters (@LarryWalters_) September 20, 2021









"La Palma soa provocada para mim. E depois de ver o grau de psicopatia nos representantes e seus mestres, por favor...”, diz uma usuária no Twitter, que fecha sua publicação enviando todo o seu amor aos habitantes de La Palma.

Alguns usuários apontam para o uso de tecnologia militar e dão seus próprios nomes à tecnologia que alguém teria usado para criar a cena de lava na ilha de La Palma.

Eles chamam de "Ondas HAARP = erupção", disse o @naveganteinf, referindo-se a um projeto militar dos EUA para controlar o clima com ondas de baixa frequência. A história do vulcão tem um objetivo, segundo o usuário. “Para que as pessoas se esqueçam da vacina”, ressalta.

Apesar das teorias, o Instituto Volcanológico das Canárias (Involcan), confirmou a chegada da lava do Cumbre Vieja no Oceano Atlântico na noite desta última terça-feira (28).

Veja o vídeo:

A lava do La Palma ao atingir o Oceano Atlântico. pic.twitter.com/zQBKKm1cWE — 💥Angus💥🇧🇷 (@AngusTemp2) September 29, 2021

Segundo as autoridades de La Palma, até o momento não há registros de vítimas fatais ou feridos em decorrência das erupções do vulcão.