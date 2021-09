Reprodução: Redes Sociais Cumbre Vieja: aeroporto em La Palma é fechado após erupção se intensificar

Após entrar em atividade no último domingo (19), o vulcão Cumbre Vieja, localizado em La Palma , atingiu sua fase mais explosiva neste sábado (25). Isso porque rios de lava foram expelidas ao longo desta madrugada e o fenômeno da natureza obrigou o aeroporto de La Palma a encerrar as suas atividades. As informações são da Reuters.



A operadora dos aeródromos, Aena, comunicou através das suas redes sociais que o local não encontra-se em condições mínimais operacionais para a realização de voos. "O aeroporto de La Palma não está em operação devido à acumulação de cinzas. A limpeza começou, mas a situação pode mudar a qualquer momento".

Autoridades locais classificaram a situação como uma "evolução da emergência vulcânica". "Medidas de acompanhamento do vulcão realizadas desde o começo da erupção registraram a atividade de maior energia na sexta-feira", informaram os serviços de emergência através de um comunicado.





Ao todo, quase 6 mil pessoas já evacuaram as áreas próximas ao Cumbre Vieja e centenas de casas foram destruídas em decorrência das milhares de toneladas de lava jorradas pelo vulcão. La Palma, parte do arquipélago das Ilhas Canárias, conta com mais de 83 mil habitantes.