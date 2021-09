Reprodução Redes Sociais Brasileiro Rogério Laurete Buosi, morto a tiros no Paraguai

O brasileiro Rogério Laurete Buosi, de 26 anos, foi encontrado morto na noite de sábado (25) em Pedro Juan Caballero, no Paraguai. Morador de Araçatuba, o homem recebeu 13 tiros. Ao lado do seu corpo, foi achado um bilhete escrito pelos criminosos com a mensagem “não roubar na fronteira”. As informações são do G1 .

Segundo a irmã da vítima, Ana Lara Batista Leal, o irmão se mudou para o Paraguai há dois meses, para trabalhar no país, a convite de amigos. Ele voltaria para Araçatuba, onde mora a família, em outubro.

Justiceiros da fronteira

O assassinato de Rogério não é o primeiro caso da região. E m agosto deste ano, dois jovens foram mortos na fronteira entre Ponta Porã e Pedro Juan Caballero, no Paraguai. Na ocasião, também foi deixado um bilhete, que atribuia o crime aos “Justiceiros da Fronteira”.

Um mês antes, Mateo Martínez Armoa, de 21 anos, e Anabel Centurion Mancuelo, de 22, também foram assassinados na cidade de Pedro Juan Caballero. Eles receberam 47 tiros.

No dia seguinte à morte do casal, um adolescente de 17 anos foi encontrado sem mãos e com o bilhete: 'os justiceiros estão de volta, também na fronteira.

No mesmo mês, três homens foram alvejados no local e, próximo do corpo, foi encontrado um bilhete com a mensagem "não roubem".