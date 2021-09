Reprodução Crime em posto de gasolina causou comoção na alemanha

Um jovem funcionário de um posto de gasolina na Alemanha foi assassinado por um cliente após exigir que ele usasse máscara dentro do estabelecimento. Os dois discutiram e o cliente, de 49 anos, atirou no trabalhador, de 20 anos. As informações são da Deutsche Welle.

Segundo a polícia local, o cliente foi embora do posto após a exigência do funcionário, mas retornou pouco depois usando máscara. Ele tirou o EPI novamente e, após nova reclamação do trabalhador, sacou a arma, disparou e fugiu.

No dia seguinte, o suspeito se apresentou à polícia e confessou o crime. Em sua defesa disse que “não viu outra alternativa” porque se sentiu encurralado.

O homem de 49 anos afirmou que a pandemia teve um grande impacto na sua vida e que era contra as medidas de restrição impostas por causa da Covid-19.

“O suspeito viu a vítima como responsável pela situação, porque forçou o cumprimento das regras”, disse o procurador titular da investigação.