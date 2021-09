Reprodução: Redes Sociais Vulcão Cumbre Vieja causa novos abalos sísmicos e vilarejo La Palma é evacuado

Novos abalos sísmicos e o surgimento de outra boca eruptiva em La Palma obrigaram a retirada de mais dezenas de moradores do vilarejo de Tacande, com cerca de 700 habitantes. Desde domingo (19), mais de 6 mil pessoas já tiveram que deixar seus lares diante da erupção do vulcão Cumbre Vieja , nas Ilhas Canárias.

De acordo com o Plano Especial de Emergências Devido a Risco Vulcânico das Canárias (Pevolca), a nova boca do vulcão surgiu na noite de ontem a cerca de 900 metros da cidade principal, o que motivou a retirada da população do local, na zona de El Paso. Não foi registrada nenhuma morte ou ferimentos por ora.

Até o momento, 166 construções foram destruídas pela lava, segundo o Copernicus, programa de observação da Terra e da União Europeia. Vídeos feitos por autoridades e moradores flagraram o magma invadindo residências e demolindo estruturas sem que algo pudesse ser feito.

La Palma registrou ao menos quatro abalos sísmicos durante a última noite. Ao menos dois deles puderam ser sentidos pela população. O mais forte atingiu 6 graus de magnitude na escala Richter.

Segundo as autoridades, a lava vem avançando cerca de 700 metros por hora. A chegada do mar de magma do vulcão pode causar explosões e emissão de gases para a atmosfera, alertaram especialistas.

O vulcão Cumbre Vieja, na ilha de La Palma, na comunidade autônoma espanhola das Canárias, entrou em erupção às 11h12 no horário de Brasília (15h12, no horário local) de domingo, na zona de Las Manchas, depois de mais de uma semana de registro de milhares de atividades sísmicas na região. O complexo vulcânico de Cumbre Vieja não entrava em erupção desde 1971.

Antes da erupção, um sismo de magnitude 3,8 foi registrado à superfície. O Comite Científico do Plano de Prevenção de Riscos de Vulcões chamou atenção para a eventualidade de queda de rochas na costa sudoeste da ilha, que "poderão também causar danos nos edifícios".

Na manhã de domingo, as autoridades começaram a retirar as pessoas com problemas de mobilidade das localidades dos municípios de El Paso, Los Llanos de Aridane, Villa de Mazo e Fuencaliente. O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, cancelou compromissos neste domingo e segue para a ilha de La Palma, no arquipélago das Canárias.

"Perante a situação na ilha de La Palma, o presidente adiou a viagem prevista para hoje para Nova Iorque", onde vai participar na Assembleia Geral das Nações Unidas, "e vai visitar as Ilhas Canárias para acompanhar o desenvolvimento da situação", disse em um comunicado citado pela AFP.

Ainda de acordo com as autoridades locais, os serviços de emergência estão se preparando para a eventualidade de terem de evacuar cerca de um milhão de pessoas e o governo recomenda que a população não se aproxime da área atingida. Os moradores da região foram orientados a procurarem um dos cinco abrigos, e soldados foram enviados para ajudar nas remoções.





Após o vulcão Cumbre Vieja entrar em erupção, o gestor da navegação em Espanha, Enaire, emitiu uma recomendação, como medida preventiva, para que sejam suspensos os voos para a ilha de La Palma. Nesta manhã, as autoridades começaram a retirar as pessoas com problemas de mobilidade nas localidades dos municípios de El Paso, Los Llanos de Aridane, Villa de Mazo e Fuencaliente.

No entanto, segundo informou fontes da agência Efe, o tráfego aéreo não está fechado e em última instância a decisão deverá partir das companhias aéreas. A companhia aérea Binter Canarias não acatou a recomendação. Através das redes sociais, empresa infomou que tem conhecimento da situação vulcânica e que neste momento funciona "normalmente", embora a fumaça "possa afetar a visibilidade".