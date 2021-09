Divulgação/Agência Senado/Pedro França CPI da Covid estabelece data para realizar a votação do relatório final

Em reunião virtual realizada neste domingo, a cúpula da CPI da Covid definiu que o relatório do senador Renan Calheiros (MDB-AL) deverá ser apresentado até o próximo dia 23, ao passo que esse texto será votado pelos demais integrantes da comissão no dia 28 ou, no máximo, 29 de setembro. O que ainda não está definido, no entanto, é se Karina Kufa, advogada do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), prestará depoimento à CPI. Sua ida divide a cúpula da comissão.

A oitiva da advogada estava cotada para ocorrer esta semana, mas acabou sendo substituída pela de Danilo Trento, diretor da Precisa Medicamentos, que será ouvido na quinta-feira. Como o Globo revelou com exclusividade, Trento enviou um "passo a passo" a um lobista com instruções de como o Ministério da Saúde deveria proceder em uma licitação para aquisição de testes de Covid-19. Posteriormente, a Precisa participou de um contrato de R$ 1,6 bilhão para representar a indiana Bharat Biotech na venda da vacina Covaxin ao Ministério da Saúde. O contrato acabou suspenso após suspeitas de corrupção.

A oitiva de Karina Kufa divide a cúpula da CPI. Enquanto o vice-presidente da comissão, Randolfe Rodrigues (Rede-AP), defende que ela seja ouvida, o presidente, Omar Aziz (PSD-AM), ainda tem dúvidas sobre a vinculação da advogada ao tema apurado pela comissão.

O nome de Karina entrou no radar da CPI após virem à tona mensagens apreendidas no celular do lobista Marconny Farias, que tratou de licitação de testes de Covid no Ministério da Saúde junto com Ricardo Santana, ex-secretário executivo da Anvisa. Marconny foi apresentado a Santana em um evento na casa de Karina Kufa, que, por sua vez, nega qualquer envolvimento em supostas irregularidades.





"Omar tem dúvidas se devemos ouvir Karina Kufa. Eu tenho convicção. Ainda não resolvemos isso. Vamos deixar para resolver isso mais para frente. Quanto à data para votação do relatório, o planejamento inicial era entregar uma semana antes, mas surgiram novos personagens relacionados ao lobby, que utilizaram artifícios para não comparecer aos depoimentos. Esses fatos foram determinantes para a CPI ganhar mais uma semana", disse Randolfe Rodrigues ao Globo.

A CPI ainda definirá se ouvirá, nesta sexta, o diretor-executivo da Prevent Senior, Pedro Batista Júnior. A comissão recebeu denúncia de que Prevent Senior fez acordo com governo federal para testar e disseminar 'kit Covid' em 'cobaias humanas'.