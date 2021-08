Reprodução/Sky News Explosão ocorreu próximo ao aeroporto de Cabul

O atentado no aeroporto de Cabul nesta quinta-feira (26) foi cometido por um homem-bomba, segundo um jornalista da emissora "Sky News" que está cobrindo a evacuação ocidental no Afeganistão.

A explosão ocorreu próxima no portão "Abbey", em uma área onde os civis afegãos têm seus documentos analisados. Esse local é onde ficam, majoritariamente, as tropas do Reino Unido.

De acordo com uma fonte da Defesa britânica ouvida pela "BBC", "não há registros de mortes entre os militares britânicos, mas ainda é cedo para ter certeza que não haverá". Ainda conforme a emissora britânica, o "Abbey" foi um dos três portões de embarque fechados desde ontem por conta dos alertas de que o Estado Islâmico estaria planejando um atentado no aeroporto.