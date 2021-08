O Antagonista Presidente dos EUA, Joe Biden

O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, disse nesta sexta-feira (20) que cidadãos americanos que tentam chegar ao aeroporto de Cabul para deixar o Afeganistão estão sendo espancados por rebeldes do grupo Talibã.

A declaração foi dada durante reunião com membros do Congresso, segundo publicação feita pelo jornalista político Andrew Desiderio no Twitter.

Segundo ele, Austin classificou a situação como "inaceitável".

A informação é revelada momentos depois do presidente americano, Joe Biden, declarar que não sabe de nenhum americano sendo barrado ao tentar deixar o território afegão.

Para o repórter, "esta afirmação contradiz muitas coisas ditas por Biden , para quem os americanos não tiveram grande dificuldade em chegar ao aeroporto de Cabul".

De acordo com a imprensa americana, o porta-voz do Pentágono, John Kirby, também confirmou os relatos. "Comunicamos ao Talibã que isso é absolutamente inaceitável e queremos passagem livre por esses postos de controle para americanos documentados", disse.

Mais cedo, Biden disse que seu governo está em "contato constante" com o grupo fundamentalista islâmico para "garantir a segurança de americanos e civis".