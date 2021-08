Murilo Tunholi Raulzito, ex-streamer do SBT, preso por suspeita de abuso de menores

Raulino de Oliveira Maciel, gamer preso em julho acusado de casos de abuso sexual, foi indiciado pela Polícia Civil do Rio de Janeiro nesta quinta-feira (19) pelo estupro de duas crianças com residência no estado do Rio de Janeiro.

Além dos dois episódios, a DCAV (Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima) em parceria com policiais de outros estados obteve denúncias de outros sete casos de abusos a menores supostamente cometidos por Raulino: três na Paraíba, três em São Paulo e um em Santa Catarina.

A Polícia Civil enviou ao Ministério Público o relatório da investigação recomendando a prisão preventiva do streamer “por entender que o abusador representa um risco à sociedade”.