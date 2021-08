Reprodução Criança é levada por multidão até atravessar muro do aeroporto de Cabul

Após o Talibã retormar o poder no Afeganistão, pais e mães são registrados entregando seus filhos a militares na tentativa de salvá-los. As gravações são nos arredores do aeroporto de Cabul, cidade mais populosa do país.

As imagens monstram crianças afegãs sendo transportadas de mão em mão, até chegarem nos militares atrás da cerca. Em entrevista para a Reuters, o secretário de Defesa Ben Wallace, explicou que "não podemos simplesmente levar um menor por conta própria". A criança só sairá do país se os pais estiverem junto.

Um parquedista do Reino Unido, cuja a identidade não foi informada, relatou que as mães estavam desesperadas pedindo para que eles salvassem seus bebês. "Foi horrível o que aconteceu. Ao final da noite, não havia nenhum homem entre nós que não estivesse chorando", disse.

Em uma entrevista para à emissora Sky News, outro soldado disse que os bebês eram jogados por cima do arame farpado e alguns ficaram presos. De acordo com um porta-voz do Talibã, desde domingo foram registradas 12 mortes nos arredores do aeroporto da capital, causadas por tiroteios e tumultos.

Veja o momento em que uma das crianças é transportada até onde os militares estão:

Mulheres afegãs no aeroporto de Cabul implorando às forças britânicas para salvarem ssuaa filhas.

