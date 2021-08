Reprodução/Facebook Danielle Ferrero





Segundo comunicado emitido pelo Gabinete do Xerife do Condado de Charlotte na última quinta-feira (12), uma mulher foi presa após exibir os seios e se masturbar durante uma visita virtual a um detento. O episódio aconteceu na cidade de Punta Gorda, na Flórida, infringindo as regras da cadeia local.

Danielle Ferrero, de 38 anos, teve uma "conversa sexual obscena" com um presidiário por mais de uma hora, no dia 8 de agosto, segundo informações do The Smoking Gun.

Segundo documento divulgado pelo site norte-americano, ela se masturbou e mostrou os seios três vezes para Cody Thomas, de 25 anos, preso há mais de um mês por posse de droga ilícita.

As visitas a detentos têm acontecido de forma remota por causa da pandemia da Covid-19 e são monitoradas pela polícia. Ferrero foi presa no local por exposição de órgãos sexuais em público e violação de liberdade condicional ou controle comunitário, mostrando surpresa. "Não posso acreditar que mostrar meus seios a Cody faria com que eu fosse presa", disse à polícia.