Reprodução/redes sociais Tajiquistão nega ter recebido presidente do Afeganistão

O Ministério das Relações Exteriores do Tajiquistão negou nesta segunda-feira (16) que o presidente do Afeganistão, Ashraf Ghani, tenha fugido para o país.

Segundo comunicado divulgado pela pasta, o avião de Ghani "não entrou no espaço aéreo do Tajiquistão nem pousou no território do país". "Também deve ser destacado que o lado tajique não recebeu pedidos da parte afegã", diz a nota.

Ghani fugiu do Afeganistão pouco antes da tomada da capital Cabul pelo grupo fundamentalista islâmico Talibã, que reassumiu o controle do país 20 anos depois de ter sido derrubado pela invasão americana pós-atentados de 11 de setembro.

Em pronunciamento no último domingo (15), Ghani disse ter fugido para evitar um "banho de sangue". "Incontáveis compatriotas seriam martirizados, e a cidade de Cabul seria destruída", declarou o presidente, que não revelou seu destino.

Apesar de alguns veículos da imprensa internacional terem dito que Ghani fugiu para o Tajiquistão, outros publicaram que ele está agora no Uzbequistão - ambos fazem fronteira terrestre com o Afeganistão.

Ghani estava no poder desde 2014, mas não conseguiu resistir ao avanço do Talibã após a retirada das tropas dos EUA e da Otan.