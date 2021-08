Saifurahman Safi/Xinhua Soldados no Afeganistão

Os terroristas do Talibã conquistaram a cidade de Herat, capital da província homônima, no Afeganistão nesta quinta-feira (12). Localizada no oeste do território, a cerca de 150 quilômetros da fronteira com o Turcomenistão e com o Irã, a cidade é a terceira mais populosa, com cerca de 440 mil habitantes.

Herat também era a base do quartel general da Itália no Afeganistão antes do país retirar as suas forças militares, em junho deste ano. É a terceira conquista do grupo em menos de 24 horas, depois das cidades de Ghazni e Kandahar.