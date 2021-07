Reprodução Equipe de resgate foi chamada para socorrer o homem

Na cidade de São Miguel de Tucumã, na Argentina, um homem de 54 anos morreu enquanto tinha relação sexual com a namorada dentro do carro, que estava estacionado em um campo da região. Durante o ato, ele teve um ataque cardíaco e, mesmo a companheira acionando os serviços de emergência, o homem não resistiu. As informações são do portal El DoceTV .

A namorada, de 40 anos, disse que o homem começou a passar mal no meio do ato sexual. A equipe médica confirmou a morte dele no local e chamou a polícia para investigar a causa do óbito, que até então era desconhecida.

Durante as investigações, o promotor de homicídios Diego López Bustos pediu a realização de uma autópsia e a apreensão do celular da mulher. Após os exames, foi confirmado que um ataque cardíaco levou a vítima a óbito.

Segundo relatos dos moradores da região, não é a primeira vez que um casal dirige até o campo da cidade para ter relações sexuais. "O que mais nos impressiona é que, pelo que disseram os policiais, eram pessoas com mais de 40 anos", disse um vizinho ao jornal.