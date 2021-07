Reprodução/Youtube Steve Bouquet





O agente de segurança Steve Bouquet, de 54 anos, foi condenado a cinco anos e três meses de prisão por matar gatos em série. A informação é da AFP.

A decisão da Justiça do Reino Unido em condenar o agente, divulgada nesta sexta-feira (30), foi baseada no assassinato de nove gatos. Ainda de acordo com a sentença, Bouquet teria ferido outros sete felinos. Os crimes ocorreram entre outubro de 2018 e julho de 2019, em Brighton, na Inglaterra.

Durante o julgamento, o agente disse que era inocente e que não representa nenhuma ameaça aos animais. No entanto, em celular, foi encontrada uma foto de um gato morto.

No tribunal, o dono de um dos animais mortos afirmou ter visto um "rastro de sangue", em sua casa, no dia em que sua gata foi assassinada, enquanto uma testemunha declarou ter visto Bouquet agindo estranhamente no local.