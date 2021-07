Reprodução/ Redes Sociais Desaparecimento de Baixada Fluminense, no RJ segue em investigação

A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) encontrou uma ossada próxima a uma ponte em Belford Roxo, no Rio de Janeiro, durante buscas. De acordo com os policiais, o local fica perto de onde teriam sido deixados os sacos com os corpos dos três meninos desaparecidos. As informações foram apuradas pelo portal G1 .

Segundo a publicação, os ossos encontrados se assemelham a costelas e estariam dentro de um saco preto. No local, também foram achados fios de cabelo. Os materiais foram encaminhados para perícia e devem ser analisados em cerca de sete dias.

Corpos teriam sido jogados em rio





A ossada será levada ao setor de antropologia do Instituto Médico Legal (IML), mas não será descartada a possibilidade de serem ossos de animais, já que estão em estado avançado de decomposição.

Nesta semana, um homem se apresentou à polícia acusando o próprio irmão de ter envolvimento no sumiço dos corpos das crianças . De acordo com as investigações, um saco com os cadáveres teria sido jogado em um rio.

Ao prestar depoimento, o suspeito não confessou o crime, mas afirmou ter lançado os sacos em um rio a pedido de traficantes . Ele, no entanto, disse que não sabia o que estava dentro dos invólucros descartados. O delegado Uriel Alcântara, da DHBF, pediu a prisão do homem, mas a Justiça não deferiu o pedido e ele continua em liberdade.

As investigações continuam com a ajuda dos bombeiros do quartel do município e Grupamento de Buscas e Salvamento da corporação.

Lucas Matheus, de 9 anos, Alexandre Silva, de 11 e Fernando Henrique, de 12, sumiram no dia 27 de dezembro. Eles foram vistos pela última vez em uma feira do Bairro Areia Branca, também em Belford Roxo.