Reprodução Papa Francisco

O Papa Francisco usou uma rede social nesta quarta-feira, 07, para falar sobre o apoio que vem recebendo de fiéis da Igreja Católica após passar por um procedimento cirúrgico para reparar um estreitamento intestinal.

"Fiquei tocado pelas tantas mensagens e pelo afeto recebido nestes dias. Agradeço a todos pela proximidade e oração", agradeceu o pontífice no Twitter. Confira:

Fiquei tocado pelas tantas mensagens e pelo afeto recebido nestes dias. Agradeço a todos pela proximidade e oração. — Papa Francisco (@Pontifex_pt) July 7, 2021





Francisco foi internado no último domingo, 4, no Hospital A. Gemelli, em Roma, para realizar a cirurgia no intestino grosso. No mesmo dia, um boletim médico foi divulgado com informações de que procedimento foi realizado com sucesso e o Papa se recuperava bem.