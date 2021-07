Reprodução Papa Francisco passou por procedimento no intestino para corrigir estenose

O Hospital Gemelli, onde Papa Francisco está internado, emitiu um boletim médico na noite deste domingo (04) e informou que a cirurgia no intestino no Pontífice foi bem-sucedida e ressaltou a boa reação dele à anestesia . Francisco foi internado para passar pelo procedimento de reparação de estreitamento intestinal .

A informação da cirurgia foi confirmada pelo Vaticano horas depois do Pontífice participar da tradicional cerimônia religiosa na Praça de São Pedro , onde reza aos domingos com seus seguidores. Em seu discurso, não mencionou que seria submetido à cirurgia no intestino.

“O Santo Padre, internado à tarde no Hospital A. Gemelli, foi submetido à noite a uma operação cirúrgica programada para tratar uma estenose diverticular do cólon. Ele reagiu bem à operação conduzida com anestesia geral", diz o boletim.

Concluiu-se à noite a cirurgia à qual foi submetido o #PapaFrancisco , de acordo com um comunicado do diretor da Sala de Imprensa da Santa Sé, Matteo Bruni.



“O Santo Padre reagiu bem à operação conduzida com anestesia geral" https://t.co/PlBU9uspdt — Vatican News (@vaticannews_pt) July 4, 2021

O Pontífice deve ficar internado pelo menos cinco dias para se recuperar dos efeitos do procedimento. Após esse período, deverá ficar de repouso no Vaticano, antes de voltar a realizar missas.