Reprodução/redes sociais Sobe o número de mortos em desabamento de prédio na região de Miami

Autoridades do estado da Flórida confirmaram, neste sábado (03), que mais dois corpos do desabamento de um prédio na cidade de Surfside , nos subúrbios de Miami, foram encontrados, colocando o total de vítimas em 24. Até o momento, 124 pessoas seguem desaparecidas, e a preocupação agora, além do lento trabalho de busca praticamente sem a esperança de encontrar sobreviventes, é com a possível chegada de um furacão à área.

Muito embora destaque que as buscas sejam a prioridade no momento, a prefeita do condado de Miami-Dade, onde fica Surfside, assinou um termo dando seu aval à demolição, contudo sem sinalizar uma data para tal.

Na sexta-feira (02), as operações chegaram a ser suspensas por conta do risco de desabamento de parte da estrutura que ainda segue de pé, mas a iminência da chegada do furacão Elsa, hoje no Caribe, antecipou os planos para derrubar o restante da torre Sul do condomínio Champlain Towers . O caminho da tormenta ainda é incerto, mas ele pode atingir em cheio a região na terça-feira (06) — hoje, ele é um furacão de categoria 1.

Em entrevista coletiva, o prefeito de Surfside, Charles Burkett, declarou que a demolição pode começar a ser feita já neste domingo, e o governador da Flórida, Ron DeSantis, apontou que ela deve provocar apenas uma “pequena pausa” nos trabalhos.

"Destruir este edifício é algo seguro, ainda mais diante de uma tempestade e de todas as formas teríamos que fazê-lo", declarou DeSantis, afirmando ainda que todo o processo pode levar cerca de 36 horas.

O temor das autoridades é de que a tempestade fragilize ainda mais as estruturas do edifício, colocando em risco as equipes de resgate e mesmo estruturas próximas. Além das ameaças representadas pelo prédio em ruínas, o chefe do corpo de bombeiros de Miami-Dade, Alan Cominsky, confirmou pelo menos seis casos de infecção por Covid-19 entre os resgatistas. Eles foram afastados do serviço e novos testes estão sendo realizados.

"Infelizmente este é mais um desafio, mas é algo com o qual lidamos desde o ano passado", declarou Cominsky.

Neste sábado, nove dias depois do desabamento parcial da torre Sul do condomínio Champlain Towers, os bombeiros encontraram mais duas vítimas, elevando a 24 o total de mortes confirmadas — na sexta-feira, foi resgatado o corpo de uma menina de sete anos, a terceira criança localizada até o momento. Entre os 124 desaparecidos está o menino brasileiro Lorenzo, de 5 anos, e seu pai ítalo-americano, Alfred.

Na quinta-feira (01), o presidente Joe Biden e a primeira-dama, Jill Biden, se reuniram com parentes das vítimas e dos desaparecidos. Ali, expressou a confiança de que ainda é possível encontrar alguém com vida.

"A esperança é eterna", disse ele em entrevista coletiva no Hotel St. Regis, depois de uma reunião particular com famílias.

"Toda a nação está de luto com essas famílias", completou.

Falhas na construção

Segundo o New York Times , engenheiros que analisam imagens dos destroços do edifício apontam que a estrutura pode ter usado menos ferro do que o previsto no projeto de 1979, algo que pode ter contribuído para o desastre. Algumas colunas analisadas e que apresentavam esta possível falha se encontram em uma área adjacente à piscina, local que testemunhas dizem ter visto desabar minutos antes dos treze pisos do prédio virem abaixo.

Muito embora apontem que as investigações ainda estão em uma fase inicial, e uma conclusão pode levar alguns meses, eles declaram que esta pode ser mais uma peça na sequência de falhas que levou à tragédia.

No começo da semana, a imprensa americana revelou uma carta enviada em abril pela administração do prédio aos condôminos, apontando a necessidade urgente de obras de reforço estrutural. Os problemas tinham sido verificados em uma inspeção realizada em 2018, e orçada em cerca de US$ 15 milhões. Ali, eram detalhados “graves danos estruturais” nas áreas adjacentes à piscina, além de “abundantes” rachaduras e deterioração das colunas, vigas e paredes na garagem da torre sul do condomínio Champlain Towers. Os pagamentos para a obra começariam a ser feitos nos próximos dias

Na carta, a síndica, Jean Wodnicki, disse que as falhas se agravaram ao longo dos anos, e não descartava que as obras revelassem novos problemas.

“Muitas dessas obras poderiam ter sido realizadas ou planejadas há alguns anos”, escreveu Wodnicki, que não quis conversar com a imprensa. “Mas aqui é onde estamos agora.”