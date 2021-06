Reprodução Sajid Javid é o novo ministro da Saúde do Reino Unido

Em meio ao escândalo que atingiu o Ministério da Saúde do Reino Unido , o premiê Boris Johnson anunciou que Sajid Javid assumirá a pasta após a renúncia de Matt Hancockneste sábado (25).

A ironia é que Javid foi ministro das Finanças do próprio governo do primeiro-ministro e deixou sua função em fevereiro de 2020 por considerar uma ordem de Johnson "inaceitável". No entanto, o agora ministro da Saúde enfrentará um cenário de alta nos casos de Covid-19 por conta do avanço da variante Delta. Após semanas de registros de quedas, o país vem tendo milhares de novos contágios, com um pico de 18 mil neste sábado.

Já Hancock não aguentou a pressão externa após ser revelado que ele tinha um caso com a assessora Gina Coladangelo. Os dois são casados e foram flagrados pelo tabloide "The Sun" dando um beijo . Johnson havia aceitado o pedido de desculpas de Hancock e mostrado confiança no trabalho do ministro, já que considerava o fato como "algo pessoal".

Mas, a mídia inglesa continuou criticando o fato de que o "carinho" era uma violação das regras sanitárias anti-Covid do próprio Ministério, que ainda não permite beijos e abraços entre pessoas que vivam fora da "bolha" familiar.