David Dee Delgado / Getty Images Busto de Geroge Floyd, inaugurado há menos de uma semana, foi vandalizado por um grupo sepremacista branco de extrema direita





Supremacistas picharam a estátua em homenagem a George Floyd com o nome do grupo de extrema direita na ultima quinta-feira (24), em Nova York, nos Estados Unidos.

O busto de Floyd acordou pintado de preto e com o nome do grupo. A estátua foi inaugurada no último dia 19, data comemorativa do Juneteenth, data que representa a emancipação dos últimos escravizados do Texas, em 1865. O dia é comemorado nos EUA como símbolo dos movimentos contra o racismo.

Horas antes do busto aparecer vandalizado, outra estátua de Floyd também apareceu coberta de tinta com a mesma inscrição, em frente à prefeitura de Newark (Nova Jersey), segundo a imprensa local.

O vandalismo ocorre na véspera do veredito do ex-policial Derek Chavin, condenado por assassinar Floyd. Ele asfixiou-o até a morte durante uma abordagem policial em maio de 2020, em Mineápolis. A pena de Chauvin, que será conhecida nesta sexta-feira (25), pode chegar a 40 anos de prisão . Ele foi considerado culpado em todas as três acusações de homicídio contra o ex-segurança negro.

Você viu?





Autoridades divulgaram um vídeo mostrando quatro indivíduos andando ao redor do monumento, que fica no bairro Flatbush, no Brooklyn. Um deles pinta o busto com tinta spray.

"Vou ser absolutamente claro com o grupo neonazista que fez isso: saia do nosso estado", afirmou o governador de Nova York, Andrew Cuomo, que anunciou a mobilização de agentes especializados para investigar o ato.

"Vamos levar esses covardes à Justiça", prometeu o prefeito de Nova York, Bill de Blasio.