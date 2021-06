Reprodução/redes sociais Desabamento do prédio de Miami

Um menino brasileiro de 5 anos está desaparecido desde o desabamento parcial de um prédio em Miami , na Flórida ( EUA ), na madrugada desta quinta-feira (25).

A criança , segundo o portal da CBS , morava com os pais no apartamento 512, mas a mãe não estava na cidade quando ocorreu o acidente. Ao jornal O Globo , uma amiga próxima da família confirmou o desaparecimento da criança.

Nas redes sociais, a mãe do menino, Raquel Oliveira, de 41 anos, escreveu que "as buscas não param e vão continuar por dias". Ela disse que entregou amostras de DNA às autoridades "para compararem com os das crianças não identificadas conforme forem achando". De acordo com ela, uma amostra dos pais do marido, o italiano Alfredo Leone, também será enviada da Espanha.

"Amigos, eu estou bem, estou calma. Mas estou evitando muito ficar pensando nos dois em si e me focando mais em fazer o que precisa ser feito. Eu não posso ficar emotiva agora, senão eu vou desabar, eu preciso estar atenta, alerta e rápida", afirmou a mulher, que mora em Miami desde 2017 com o marido e o filho.