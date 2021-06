Reprodução/redes sociais Sobe o número de mortos em desabamento de prédio na região de Miami

Subiu para quatro o número de mortos no desabamento parcial de um prédio em Miami , na Florida, Estados Unidos. A informação foi dada pela prefeita Daniella Levine Cava na manhã desta sexta-feira, 25. Estima-se que 159 pessoas ainda estejam desaparecidas. As equipes de resgate trabalham nos escombros para tentar encontrá-las.

Desde a manhã da última quinta nenhum sobrevivente foi encontrado. As equipes de resgate chegaram a detectar sons de batidas, como se alguém estivesse batendo no concreto, mas não ouviram vozes. Cães farejadores e drones colaboram nas buscas. 102 moradores do prédio foram localizados e estão seguros.

Após o desabamento, na madrugada da quinta, 37 pessoas foram resgatadas da estrutura. Somente duas deles debaixo de destroços. 10 pessoas ficaram feridas, dentre as quais 4 delas precisaram ir a um hospital. Uma pessoa morreu.

Familiares aguardam resultados de exames de DNA de alguns dos corpos que foram retirados do local. Segundo a agência Associated Press, 22 desaparecidos são cidadãos de países da América do Sul — nove da Argentina, seis do Paraguai, quatro da Venezuela e três do Uruguai. Uma família brasileira escapou ilesa do acidente.

- Com informações do G1.