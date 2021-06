Reprodução/TV Anhanguera MP denuncia mãe poder deixar bebês gêmeos sozinhos em casa e um deles morrer





O Ministério Público de Goiás denunciou Cristiane Fernandes dos Santos por deixar os filhos sozinhos e um deles morrer em Cidade Ocidental, município de Goiás. De acordo com o MP a mulher teria deixado os gêmeos em casa para ir a uma festa na noite que o menino morreu. No celular dela, a polícia encontrou vídeos onde ela aparece no evento visivelmente embriagada ou sob efeitos de drogas.

Cristiane foi denunciada na última quinta-feira (24) por abandono de incapaz com resultado morte e também por tráfico de drogas, pois, segundo a denúncia, a casa onde ela morava com os filhos era utilizada como ponto de venda de drogas, e que no local foram encontradas porções de cocaína e maconha.

Segundo o promotor Pedro Henrique Guimarães Costa, da 2ª Promotoria de Justiça de Cidade Ocidental, a mulher abandonou os filhos sem tomar qualquer providência em relação ao bem-estar deles. De acordo com o autor da denúncia, a conduta negligente de Cristiane resultou na morte de um dos filhos, que morreu por asfixia por laringoespasmo, reflexo do fechamento glótico intenso e prolongado.

“Em razão da tenra idade, eram absolutamente incapazes de defenderem-se do abandono”, afirmou o promotor.





O Tribunal de Justiça de Goiás (TJ-GO) informou, na manhã desta sexta-feira (25), que o caso corre em segredo, já que envolve um bebê. O órgão completou ainda que, por isso, não pode confirmar se a denúncia foi recebida pelo Poder Judiciário.