Getty Images O homem publicou as fotos da tatuagem em suas redes sociais

Um soldado austríaco de 29 anos foi condenado a 19 meses de prisão após publicar, nas redes sociais, fotos da tatuagem de uma suástica nazista que tem nos testículos. As informações são do Business Insider .

O homem, que não teve a identidade revelada, teria compartilhado as fotos na internet após ingerir duas garrafas de uísque, segundo o jornal Kleine Zeitung. O infrator também já teria mostrado a tatuagem a alguns colegas quando servia ao exército do seu país em 2019.

O símbolo foi supostamente feito pelo irmão do soldado e vai contra a lei da Áustria, que proíbe o uso e enaltecimento de emblemas nazistas.

A audiência que condenou o homem foi realizada do último dia 8, e teve a sentença oficializada pelo juiz Gerhard Pöllinger-Sorré, do Tribunal Regional de Klagenfurt.

De acordo com as informações, o suspeito já havia se envolvido em outra polêmica parecida alguns anos atrás. O soldado havia sido acusado de desenhar uma suástica no museu bunker de Wurzenpass, tirado fotos e publicado as imagens das ilustrações na internet, segundo o The Times of Israel .