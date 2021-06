Reprodução Um homem e uma mulher morreram vítimas de um tiroteio nesta quinta (18), na Alemanha

A cidade de Espelkamp, localizada no oeste da Alemanha , registrou um tiroteio na manhã desta quinta-feira (17). De acordo com informações da polícia local, duas pessoas - um homem e uma mulher - foram mortas e o atirador fugiu do local.

Segundo a polícia local, as vítimas foram encontradas próximos a uma residência. O rapaz estava dentro da residência e a mulher na frente do domicílio. A hipótese de um ato terrorista foi descartada pelos oficiais.

O atirador fugiu do local e ainda não foi capturado. Agentes de segurança acreditam que o criminoso possa ter "enlouquecido" e realizado os disparos nas vítimas.





As equipes de busca da polícia na Alemanha - que se encontram na procura do suspeito - mobilizaram uma equipe de caça especializada e um helicóptero, que sobrevoará o local em busca do atirador.