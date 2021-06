Reprodução Adrian Smith encontou sua filha morta ao ser chamado para socorrer um acidente de carro

Após ser chamado para socorrer um acidente de carro no País de Gales, no último domingo (13), o bombeiro Adrian Smith - de 47 anos - teve uma surpresa: encontrou sua filha morta nos destroços do local. As informações são do jornal Daily Mail.

A garota, Ella Smith, havia passado o dia na praia de Broad Haven, em Pembrokeshire, e seu namorado a levava de volta para casa no momento do acidente. O carro do casal, um Ford Ka, capotou ao realizar uma curva e foi atingido por um outro veículo na contramão.

"Deve ter sido um pesadelo completo para Adrian descobrir que sua própria filha era a vítima", disse um amigo da família.

Adrian estava estava no turno dos bombeiros quando sua presença foi solicitada para atender um acidente entre três veículos na estrada B4341. Ao chegar, se deparou com o carro esmagado e sua filha em meio aos escombros.

De acordo com a polícia local, Ella foi a única que não resistiu ao acidente. As outras três pessoas que se encontravam no carro sobreviveram com graves ferimentos.

A polícia local confirmou o acidente . Por meio de uma nota, disse que "infelizmente, uma ocupante feminina do Ford Ka branco faleceu no local. Os parentes mais próximos estão cientes e estão sendo apoiados por oficiais especializados. Dois homens e uma mulher foram levados ao hospital com ferimentos graves."





Em comunicado, a família informou que todos estão "totalmente arrasados ​​com a perda de nossa amada Ella. Ela era uma filha, irmã e neta muito amada e carinhosa. Ela era uma menina linda, de que todos nós sentiremos falta. Gostaríamos de agradecer a todos por seu apoio neste momento terrível. Significou muito para toda a família enquanto lamentamos por nossa Ella."