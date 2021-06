Reprodução Carro invade bar e deixa feridos em Feira de Santana, Bahia





Um carro invadiu um bar na Rua São Domingos, em Feira de Santana, na noite do último sábado (12). Haviam diversas pessoas no bar, várias ficaram feridas e duas precisaram ser hospitalizadas.

A condutora, que estava no bar antes do acidente, perdeu o controle da direção durante uma ré. O carro subiu na calçada e atropelou os clientes do estabelcimento. Ainda não se sabe se a motorista estava alcoolizada.

Algumas mesas foram atingidas, dentre elas uma com oito pessoas. Duas pessoas que estavam nessa mesa tiveram ferimentos e foram levadas para o hospital. Não há detalhes sobre o estado de saúde delas, nem se seguem hospitalizadas. As câmeras de segurança filmaram o momento do acidente.



A motorista fugiu em seguida, sem prestar socorro às vítimas. O impacto do acidente causou o desabamento de parte do teto do bar. Vestígios de destruição ficaram no local, com muitas garrafas quebradas e mesas destruídas.