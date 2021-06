Reprodução/AP Assassino do Tinder é condenado após matar e cortar mulher em 14 pedaços

A Justiça dos Estados Unidos da América condenou a morte um rapaz chamado Aubrey Trail, de 54 anos de idade, após ele matar e esquartejar uma garota que conheceu no Tinder - Sydney Loofe, de 24 anos de idade. O crime aconteceu em 2017, no estado do Nebraska.

Aubrey e sua namorada - Bailey Boswell, de 25 anos - atraíram Sydney através de um aplicativo de relacionamento para que ela integrasse o grupo de práticas sexuais.

A garota, porém, não sabia das intenções da dupla e "surtou" quando descobriu que poderia se envolver em práticas criminosas. Com isso, Aubrey ficou preocupado com a possibilidade de ser delatado para as autoridades.

"Eu não tinha dúvidas de que ela contaria às pessoas se eu a deixasse ir", disse o condenado antes de tentar cortar a própria garganta - sem sucesso - e ser conduzido à cadeira elétrica.





O crime ocorreu em 2017. Aubrey relatou que deu 10 tapas no rosto de Sydney antes de iniciar uma sessão de tortura que ocasionou na morte da garota. Então, o rapaz a cortou e colocou os pedaços de seu corpo numa mala, que posteriormente foi encontrada pelos policiais.