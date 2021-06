Reprodução Kelsey Salmon, de 23 anos, perdeu sua pálpebra após um ataque de cachorro

Kelsey Salmon, uma esteticista de 23 anos moradora da cidade de Atlanta , no estado da Geórgia-EUA, precisou ter a sua pálpebra costurada novamente em seu rosto após seu cachorro arrancá-lo numa mordida.

A jovem se maquiava para sua festa de aniversário e, enquanto acariciava o cão, o animal a atacou seu rosto. Kelsey, então, passou sua data especial na sala cirúrgica do hospital local.

"Ouvi o cachorro latindo no quarto. O chihuahua entrou correndo e pulou na cama. Eu começei a acariciá-lo e estava tudo bem. Então, do nada - aconteceu tão rápido que eu não tive tempo de recuar - ele pulou, me mordeu no rosto e quebrou minha pálpebra", explicou a jovem.





Seu olho permaneceu fechado por 10 dias, sem abrir, até que ela pudesse recuperar o movimento na área ocular. "Tenho tanta sorte que ele não agarrou meu olho. Poderia ter sido mil vezes pior.

Kelsey explicou que não sabia se a cirurgia seria realizada com sucesso, pois os médicos nunca tinham reconstruído uma pálpebra antes. "Eles estavam em território desconhecido. Eles estavam esperançosos, mas as chances estavam contra mim."





De agora em diante, a relação da esteticista com os cães nunca mais será a mesma. "Essa experiência me fez olhar para os cachorros de maneira diferente. Eu mesmo tenho cães e não penso neles de forma diferente porque sei que eles não me atacariam aleatoriamente. Mas os cachorros de todo mundo, fico hesitante. Os cães são muito imprevisíveis, posso ver isso agora e sou muito cuidadoso como resultado."