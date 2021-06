Kaique Lima Obama diz que humanidade pode ser extinta em cem anos

O ex-presidente dos Estados Unidos Barack Obama deu uma entrevista ao podcast The Ezra Klein Show , do The New York Times , onde falou sobre uma série de assuntos, entre eles, política partidária, justiça racial e até OVNIs. Porém, o que mais chamou atenção foi sua visão sobre o futuro da humanidade. Segundo o democrata, o impacto das mudanças climáticas no planeta pode fazer com que a nossa espécie seja extinta dentro de um século.

Perguntado sobre sua opinião sobre a sociedade e a forma como a humanidade de 2021 seria julgada pela geração adulta de 2121, o político respondeu de forma bastante enfática sobre a inação dos líderes mundiais em relação às mudanças climáticas.

“Se não controlarmos a mudança climática, se houver alguém por perto para nos julgar, eles vão nos julgar com bastante severidade, porque os dados estão aqui”, declarou Obama ao jornalista. “Nós sabemos. E temos as ferramentas para fazer um progresso real com isso”, completou o democrata.

Algum exagero

A “previsão” de Obama, porém, não é muito provável, de acordo com o site Futurism , uma vez que, apesar de as mudanças climáticas realmente terem o potencial de causar a extinção da raça humana, as estimativas mais pessimistas apontam que essa extinção relacionada ao clima não aconteceria tão perto do presente, mesmo que um colapso social motivado pelo aquecimento global, como migrações em massa, possam acontecer mais cedo.

Contudo, apesar de certo exagero na fala de Barack Obama, as mudanças climáticas já têm efeitos práticos no presente, causando um número significativo de mortes. Segundo estudo publicado recentemente na revista Nature Climate Change . De acordo com a pesquisa, em torno de 37% das mortes relacionadas ao calor entre 1991 e 2018 em determinadas cidades, têm relação com o aumento da temperatura causada pelo homem.

Você viu?

Além disso, de acordo com um relatório da Organização das Nações Unidas (ONU), as mudanças climáticas causadas por ação humana colocam um milhão de espécies em risco iminente de extinção. Além disso, diversos ecossistemas já estão sendo remodelados por conta de organismos que morrem ou fogem, o que coloca a humanidade em certa vulnerabilidade para o futuro.

