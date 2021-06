Imagem:Reprodução/Shopping Plaza Câmeras de segurança capturaram momento em que homem atacou jovem em shopping no RJ, ela morreu antes mesmo de chegar ao hospital

Foi flagrado, por câmeras de segurança, o momento em que um homem esfaqueou a estudante Vitórya Mota, de 22 anos, na praça de alimentação do Shopping Plaza , em Niterói, no Rio de Janeiro. De acordo com a polícia, ele comprou uma faca momentos antes da agressão.

O autor do crime aparece nas imagens conversando com a vítima. Identificado como um de seus colegas de sala no curso técnico de enfermagem, ele esfaqueia a vítima após ela tentar encerrar a conversa e se levantar.

As pessoas ao redor da cena começaram a correr e alguns homens fazem menção de se aproximar, desistindo rapidamente.

Vitórya, que permaneceu caída no chão já após o primeiro golpe, chegou a ser socorrida e levada ao Hospital Estadual Azevedo Lima, mas chegou morta à unidade. O crime aconteceu por volta das 13h12.

Reprodução Redes Sociais

O homem foi preso em flagrante por policiais civis da 76ª DP, de Niterói, e a arma usada no ataque foi apreendida. Segundo as alegações iniciais, compartilhadas no comunicado, o autor do crime comprou a faca minutos antes de atacar a jovem, que trabalhava em uma cafeteria no shopping.

Eles apuraram que ele "nutria um amor não correspondido" pela mulher e que já havia se declarado para a moça.

Em nota, o shopping Plaza Niterói "se solidarizou" com a família e amigos da jovem.

"Reiteramos que o Plaza Niterói repudia com veemência qualquer ato de violência e mais um crime de feminicídio ocorrido no país. O empreendimento está prestando toda a atenção e suporte necessários aos familiares e segue à disposição das autoridades para colaborar com as investigações", concluiu o comunicado.