Ryan Moehring/USFWS Tartaruga-de-orelha-vermelha

Uma espécie de tartaruga que se tornou popular como animal de estimação após o sucesso de Tartarugas Ninja acabou se espalhando por diferentes regiões do mundo e foi solta na natureza, tornando-se uma espécie invasora mundial.

A história começa no fim dos anos 1980, quando a série animada Tartarugas Ninja passou a ser exibida na televisão infantil estadunidense. O desenho estreou em 1987 e, em menos de dois anos, já havia se tornado uma das franquias infantis de maior sucesso daquela década.

A popularidade dos personagens aumentou a procura por produtos relacionados às tartarugas, como brinquedos, lancheiras, videogames, fantasias e até animais de verdade.

Criadores de répteis nos Estados Unidos, principalmente em áreas próximas ao rio Mississippi, onde a tartaruga-de-orelha-vermelha existe naturalmente, aumentaram a produção para atender à procura.

Eli Wess/USFWS Filhote de tartaruga-de-orelha-vermelha





Entre 1989 e 1997, mais de 52 milhões de tartarugas-de-orelha-vermelha (Trachemys scripta elegans) foram exportadas de criadouros dos Estados Unidos para outros países.

O problema é que o animal vendido como um filhote não fica daquele tamanho para sempre. Uma tartaruga-de-orelha-vermelha adulta pode pesar até três quilos, precisa de um espaço grande com água filtrada e pode viver por 40 anos ou mais.

Muitas foram abandonadas ou soltas em rios, lagoas e outros ambientes naturais quando cresceram, permitindo que a espécie se espalhasse em locais onde não existia originalmente.

USFWS Tartaruga-de-orelha-vermelha





Mais de 52 milhões foram exportadas

Segundo informações da União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN), mais de 52 milhões de tartarugas-de-orelha-vermelha foram exportadas de criadouros dos Estados Unidos entre 1989 e 1997.

A maior parte foi enviada para a China. Grandes quantidades também chegaram ao Japão, Taiwan, Tailândia, Coreia do Sul e Singapura. Países europeus, além de Austrália, África do Sul e Brasil, também receberam os animais.

A espécie era especialmente adequada para a criação em cativeiro, porque se reproduz com facilidade. Os filhotes também eram muito pequenos, o que permitia transportar centenas deles em caixas.

Em 22 de dezembro de 1997, a União Europeia proibiu a entrada da tartaruga-de-orelha-vermelha em seu território. Até aquela época, grupos desses animais já haviam se espalhado por vários países europeus. Entre eles estavam França, Espanha, Itália, Portugal, Eslovênia, Grécia, Alemanha, Áustria, Suíça, Holanda, Bélgica, Polônia, Letônia e Reino Unido.

Eli Wess/USFWS Tartaruga-de-orelha-vermelha





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Por que a tartaruga se espalhou tão rápido?

A tartaruga-de-orelha-vermelha possui características que facilitam sua sobrevivência fora do local onde surgiu originalmente. Ela pode começar a se reproduzir entre os três e quatro anos de idade.

Também consegue viver em diferentes tipos de água, inclusive em locais bastante alterados pela ação humana. Além disso, come diferentes tipos de alimentos encontrados em ambientes de água doce.

As fêmeas podem colocar até seis grupos de ovos por ano, com até 30 ovos em cada grupo. Isso permite que a população aumente rapidamente quando encontra condições favoráveis.





Espécies nativas podem perder espaço

Um dos locais onde essa disputa foi estudada por mais tempo é a França. Pesquisadores da Universidade de Paris-Sud acompanharam durante duas décadas a relação entre a tartaruga-de-orelha-vermelha e a tartaruga-de-lagoa-europeia (Emys orbicularis).

Nos locais onde as tartarugas introduzidas estavam presentes, as espécies nativas passaram a ocupar espaços menos adequados para ficar ao sol. Os pesquisadores também observaram menores taxas de sobrevivência e de reprodução entre as tartarugas nativas.

Situações semelhantes foram registradas em outras partes do mundo. Há estudos sobre a competição com tartarugas nativas no estado de Washington, nos Estados Unidos, na Austrália e em diferentes regiões da Ásia.

A IUCN colocou a tartaruga-de-orelha-vermelha entre as 100 espécies consideradas mais invasoras do mundo. Ela aparece na posição 93 da lista.