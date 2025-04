Agência Brasil/Marcelo Camargo Páscoa





A Páscoa é tradicionalmente celebrada com fartura de chocolates, especialmente os populares ovos que simbolizam a data. No entanto, por trás do apelo festivo, surge uma preocupação ambienta l que se intensifica a cada ano: a dificuldade de reciclar as embalagens desses produtos.

Grande parte das embalagens dos ovos de Páscoa é composta por materiais como plásticos metalizados, suportes rígidos e fitas decorativas. Um dos maiores entraves está no uso do BOPP (polipropileno biorientado), um tipo de plástico metalizado que, embora visualmente atrativo, é de difícil reaproveitamento.

A complexidade da composição impede a separação eficiente dos materiais, tornando o processo de reciclagem caro e pouco viável economicamente. Isso significa que boa parte dessas embalagens acaba descartada em aterros sanitários, sem possibilidade de retorno ao ciclo produtivo.

Mas, apesar de toda a dificuldade na reciclagem, há sim a reciclagem correta para essas embalagens. Primeiramente, as empresas devem rotular os produtos com o símbolo PP (indicando polipropileno), número cinco conforme a NBR ABNT 13.230.

Reprodução Norma ABNT NBR 13230 - Embalagens e acondicionamentos plásticos recicláveis - Identificação e simbologia A norma NBR 13.230 da ABNT traz a simbologia de identificação de produtos e matérias-primas plásticas conforme a imagem mostra





Diante desse cenário, algumas empresas têm buscado alternativas mais sustentáveis. A marca brasileira Nugali Chocolates desenvolveu uma embalagem biodegradável, livre de plástico metalizado. O material utilizado se decompõe em aproximadamente dois anos, gerando subprodutos naturais como biomassa, metano e água.

Outro exemplo é a Nestlé, que, em parceria com a TerraCycle (empresa de reciclagem), criou um programa que permite o envio gratuito de embalagens usadas pelos Correios. Os resíduos são reciclados e, em troca, os participantes acumulam pontos que podem ser convertidos em doações para projetos sociais.





Enquanto soluções mais amplas não são adotadas pela indústria como um todo, o consumidor também pode exercer um papel relevante. Escolher produtos com embalagens recicláveis, reutilizar itens decorativos e fazer o descarte correto são atitudes que ajudam a reduzir o impacto ambiental.

A conscientização sobre a origem e o destino dos materiais que consumimos é fundamental para construir hábitos mais responsáveis — e tornar datas comemorativas, como a Páscoa, mais sustentáveis.