Pexels Girafas podem entrar na lista de animais em risco de extinção





Um dos animais mais conhecidos e populares do mundo pode se tornar extinto: a girafa . De acordo com o U.S. Fish and Wildlife Service , a população de girafas da savana africana diminuiu drasticamente nos últimos anos.

A organização dos Estados Unidos protege a vida animal e estuda, agora, adicionar a girafa ao rol de animais em risco de extinção. Caso a adição se concretize, o animal começará a ser protegido por lei.

Leis de proteção de girafas

A partir do momento que uma esécie entra na lista de animais em risco de extinção, leis começam a se formar para protegê-lo.

Algumas das leis seriam, então, limitar exportação e importação de partes de corpo de girafas, como rapetes, joias e sapatos feitos do couro e outras partes.

De acordo com os estudos, a população de girafas na savana africana diminuiu de 150 mil, em 1985, para 98 mil, em 2015. Não há dados mais recentes - uma diminuição de 40%.





Alguns dos motivos do risco de extinção são, além do comércio de partes da giraf, mudanças de clima, urbanização, vendas ilegais, matança para comida e aumento de seca.

Estados Unidos espera ajudar

O grupo de proteção da vida selvagem ds EUA pretende ajudar na preservação da espécie. Martha Williams, diretora do U.S. Fish and Wildlife Service , disse: “Proteções federais às girafas vão ajudar a proteger espécies vulneráveis, promover a diversidade, apoiar a saúde do ecossistema, combater o tráfico animal e promover práticas econômicas sustentáveis.

“Ações como essa apoia a conservação de girafas enquanto, ao mesmo tempo, garante que os EUA não contribui para continuar o declínio.”

A listagem das girafas, no entanto, não foi fácil. Desde 2017, centros e grupos de preservação fazem petição para o serviço dos EUA tomar uma ação contra a importação de produtos de girafa.

Tudo só andou quando, em 2021, ambientalistas abriram um processo judicial. O centro dos EUA, então, fechou um acordo com eles de incluir a girafa na lista de animais ameaçados de extinção, o que fizeram nos últimos dias do prazo.

Além disso, os Estados Unidos pensam em propor financiamentos para promover oportunidades de conservação das girafas na África.