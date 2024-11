Valter Campanato/Agência Brasil Jair Bolsonaro criticou Moraes em primeira fala à imprensa após indiciamento

Jair Bolsonaro (PL), ex-presidente, se manifestou pela primeira vez após ser indiciado pela Polícia Federal (PF) pelo envolvimento na tentativa de golpe de Estado. A polícia fez os indiciamentos nesta quinta-feira (21) e o documento seguirá, agora, para o Supremo Tribunal Federal (STF) e para o ministro Alexandre de Moraes , relator do caso .

Em entrevista para a coluna de Paulo Cappelli no Metrópoles, Bolsonaro disse:

“O ministro Alexandre de Moraes conduz todo o inquérito, ajusta depoimentos, prende sem denúncia, faz pesca probatória e tem uma assessoria bastante criativa. Faz tudo o que não diz a lei. Tem que ver o que tem nesse indiciamento da PF.”

Ele disse que vai, agora, esperar por um advogado. Depois do STF, Moraes precisa encaminhar a denúncia para a Procuradoria-Geral da República . De acordo com Bolsonaro, “a luta” começa aí: “Não posso esperar nada de uma equipe que usa a criatividade para me denunciar.”

A “criatividade” é um trocadilho com uma frase enviada a Eduardo Tafliaferro , ex-chefe da Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação do Tribunal Superior Eleitoral. Ele queria abrir uma denúncia contra a revista Oeste e pediu ajuda ao juiz instrutor de Moraes, Airton Vieira , que respondeu: “Use a sua criatividade rsrsrs.”

Indiciamento de Bolsonaro

Bolsonaro foi indiciado a lado de 36 outras pessoas pela Polícia Federal . Eles serão investigados por envolvimento na tentativa do golpe de Estado de 2022, assim como mando de assassinado de Lula (PT), Alckmin e sequestro de Alexandre de Moraes .

A operação está ativa desde quarta-feira (20) e prendeu seis militares acusados de envolvimento.