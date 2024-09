Reprodução/WIKICOMMONS Com a falta de chuva na nascente do Rio São Francisco, o reservatório de Sobradinho viveu a maior seca de sua história em 2015

O Brasil passa pela seca mais extensa dos últimos anos e, com isso, ao menos 12 dos seus maiores rios estão sendo afetados. A informação é de um estudo realizado pelo Laboratório de Análise e Processamento de Imagens de Satélites (Lapis), da Universidade Federal de Alagoas (UFAL).

A seca atual afeta 55% do território nacional, um total de 4,6 milhões de km² - que englobam os rios, lagos e reservatórios das regiões Centro Oeste, Sudeste e da Amazônia .

Na lista dos rios mais afetados, constam os rios Manso, Paranaíba e Jequitinhonha, em Minas Gerais; Tocantins, entre os estados de Tocantins e Maranhão; e o Rio Paraná, no trecho entre São Paulo e Mato Grosso do Sul.

O Rio São Francisco, que nasce em Minas Gerais e desemboca no mar em Sergipe, já teve sua vazão reduzida em 60% nas últimas três décadas. Ele é o centro da terceira maior bacia hidrográfica do país.

Na Amazônia, o levantamento aponta as reduções mais preocupantes nos rios Mamiá, em Coari, Tefé e Badajós. Todos cortam o estado do Amazonas.

Seca afeta atividades nos rios

Com a seca, diversas atividades - como o abastecimento humano e de animais, agricultura, piscicultura, transporte e geração de energia - são impactadas. Segundo o professor Humberto Barbosa, responsável pelo levantamento, esse fator prejudica todos os brasileiros.

Segundo o estudo, ao menos nove usinas hidrelétricas brasileiras podem ser afetadas pela redução do volume de águas:

Rio Jequitinhonha, que abriga a segunda maior barragem do Brasil, a da UHE Irapé;

No Rio Paranaíba está a UHE São Simão;

No Rio Paraná está instalada a UHE Porto Primavera, por exemplo.

A situação é ainda mais delicada no Rio São Francisco. Além de abastecer centenas de municípios, ele gera energia por meio de cinco usinas hidrelétricas - Sobradinho, Apolônio Sales, Paulo Afonso, Luiz Gonzaga e Xingó.

Problema internacional

O problema da seca nos rios também afeta países vizinhos. O lago natural Baía Grande, por exemplo, faz parte da bacia Amazônica e é dividido entre Brasil e Bolívia, onde é chamado de Laguna Marfil. O lago tem uma superfície de cerca de 100 km2, das quais 52% pertencem à Bolívia e 48% ao Brasil.

Na Bolívia, a área compõe uma unidade de conservação de manejo integrado. No Brasil, o acesso é controlado por fazendeiros, conforme os pesquisadores Denildo Costa, da Universidade Federal do Mato Grosso (UFMT), e Mauro Crema.

