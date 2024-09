Reprodução/TV Globo Corpo de Bombeiros está no local

Na tarde desta quinta-feira (12), um incêndio em Carapicuíba, na Grande São Paulo, consumiu uma área de mata localizada entre duas instituições de ensino. As informações são do g1.

O fogo se espalhou entre a Escola Estadual Dona Maria Alice Crissiuma Mesquita e o Instituto Educacional Santa Terezinha, e resultou na evacuação dos alunos.

O Corpo de Bombeiros foi chamado para controlar as chamas às 9h42 e permanece no local. Imagens feitas pela Globo mostram a densa fumaça invadindo o espaço de uma das escolas.

A Prefeitura de Carapicuíba anunciou que todas as escolas na área foram evacuadas e as aulas foram temporariamente suspensas.

A administração local acrescentou que "a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros atuaram prontamente para isolar a área afetada e estão combatendo as chamas. É importante ressaltar que não houve vítimas".

