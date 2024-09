Mike Mozart/Flickr Desafios crescentes, além de impactarem a segurança das pessoas e mercadorias, resultam em custos adicionais para consumidores

A infraestrutura de pontes nos Estados Unidos enfrenta uma crise acentuada potenciada por mudanças climáticas, segundo reportagem do The New York Times.

O calor extremo e inundações frequentes estão acelerando a deterioração dessas estruturas, muitas das quais foram construídas há décadas, antes que houvesse a preocupação com variações climáticas severas.

Nos últimos meses, pontes em estados como Nova York, Iowa, e Maine apresentaram falhas significativas, refletindo um padrão de envelhecimento precoce vinculado ao aumento das temperaturas e precipitações.



Engenheiros e pesquisadores afirmam que, até 2050, uma em cada quatro pontes de aço nos EUA poderá colapsar devido ao calor: é um estudo publicado na PLOS ONE que revela que eventos climáticos extremos podem causar erosão ao redor das fundações, além de danificar componentes estruturais.

Em casos recentes, como o fechamento de uma ponte na Interestadual 10 entre Califórnia e Arizona, os atrasos de transporte resultaram em custos diários de aproximadamente 12,5 milhões de reais.

Para mitigar os riscos, estados como Vermont e Colorado estão adotando medidas para construir pontes mais resistentes, com novos materiais e fundações mais profundas.





No entanto, esses projetos aumentam os custos em até 40%, destacando o desafio financeiro e logístico de adaptar a infraestrutura do país às novas realidades climáticas.

O governo Biden destinou cerca de 550 bilhões de reais para infraestrutura, incluindo o programa PROTECT, que oferece subsídios para tornar as estruturas mais resistentes.

Apesar disso, especialistas alertam que os recursos disponíveis são insuficientes para atender às necessidades de modernização e reparo em larga escala.

Pete Buttigieg, secretário de Transportes dos Estados Unidos, reconheceu que a adaptação da infraestrutura às mudanças climáticas é um "alvo em constante movimento" e enfatizou a necessidade de continuar aprendendo com eventos extremos para planejar futuros projetos.

Esses desafios crescentes, além de impactarem a segurança das pessoas e mercadorias, resultam em custos adicionais para consumidores, à medida que empresas de transporte lidam com desvios e aumentos nos gastos com combustível, repassando esses custos ao mercado.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso canal no WhatsApp e da nossa comunidade no Facebook.