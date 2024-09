AFP O mês de setembro deve trazer temperaturas acima da média e baixa precipitação em grande parte do Brasil,

O mês de setembro deve trazer temperaturas acima da média e baixa precipitação em grande parte do Brasil, segundo previsões do Climatempo.

As temperaturas podem ficar entre 3°C e 5°C superiores ao habitual em diversas regiões, especialmente no centro do país, incluindo estados como Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, oeste de São Paulo, partes de Minas Gerais, Tocantins, Rondônia, sul do Amazonas, centro-sul do Pará, leste do Acre e oeste do Maranhão.

No Sul, as variações de temperatura serão mais pronunciadas, com possibilidade de frio intenso no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, intercalado com ondas de calor, particularmente no norte e oeste do Paraná.

Já o Sudeste enfrentará um período de seca, com temperaturas elevadas no interior de São Paulo e no oeste de Minas Gerais. As noites tendem a ser mais amenas ou frias em regiões como sul de Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro, mas há previsão de ondas de calor.

O Centro-Oeste verá um aumento expressivo de calor, mantendo a umidade do ar em níveis baixos. Em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, as temperaturas podem superar os 40°C em vários dias, com previsão de ondas de calor também em Goiás e no Distrito Federal.

No Norte, o centro-sul da região será mais seco, com temperaturas elevadas e clima abafado, enquanto o extremo norte e o oeste do Amazonas devem enfrentar um clima úmido e abafado.

No Nordeste, a umidade permanecerá alta na faixa leste, porém, as chuvas devem diminuir, mantendo o clima abafado. O interior e a costa norte da região enfrentarão condições mais secas e calor intenso, especialmente no oeste da Bahia, Maranhão e Piauí.





A previsão de chuvas abaixo da média histórica preocupa, especialmente no Norte, abrangendo áreas do Amazonas, Pará, Roraima e Mato Grosso.

No Centro-Oeste e Sudeste, a precipitação deve ficar entre 10mm e 30mm abaixo do esperado. Regiões do leste do Nordeste e algumas partes do Sul devem registrar chuvas dentro da média para o mês.

O cenário climático pode agravar problemas que já vem sendo enfrentados nas últimas semanas, como as queimadas que têm se intensificado em diversas regiões do país. A seca na faixa norte, particularmente nos rios Madeira e Purus, afluentes do Amazonas, já apresenta níveis críticos.

A diminuição dos reservatórios de água também é uma preocupação, e deve afetar o fornecimento e o custo da energia elétrica. Leia mais sobre isso aqui.

