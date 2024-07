Rovena Rosa/Agência Brasil - 12/11/2023 Termômetro marca 40 graus na Avenida 9 de Julho, em SP

Um estudo da Nasa, agência espacial americana, mostrou que alguns lugares do mundo podem se tornar inabitáveis nas próximas décadas por causa das mudanças climática. Segundo o relatório, áreas do Centro-Oeste, do Nordeste, do Norte e do Sudeste do Brasil estão incluídas num estudo que mapeou cinco regiões da Terra onde o calor pode tornar impossível a sobrevivência humana dentro de 50 anos.



As mudanças climáticas estão causando um aumento significativo na temperatura global. Cientistas alertam que, se as emissões de gases do efeito estufa continuarem a crescer, o aquecimento do planeta também seguirá essa trajetória. Atualmente, vivemos uma maior incidência de ondas de calor, que estão se tornando mais frequentes e intensas.

Um estudo liderado por Colin Raymond, do Laboratório de Propulsão a Jato da Nasa, destacou que partes do mundo podem se tornar inabitáveis devido aos extremos de calor e umidade. Publicado na revista Science Advances, o estudo utilizou imagens de satélite e projeções de temperatura de bulbo úmido. Essa medida leva em conta não apenas a temperatura do ar, mas também a umidade.

O corpo humano consegue regular a temperatura através do suor até cerca de 45°C com 20% de umidade. No entanto, acima de 40% de umidade, essa capacidade de resfriamento diminui drasticamente, tornando-se potencialmente letal. A adaptação das pessoas a exposições prolongadas a essas condições ainda é pouco compreendida.

Há alguns anos, era considerado improvável que se atingisse esses níveis de temperatura de bulbo úmido. No entanto, desde 2005, já ocorreram episódios dessas condições extremas no Golfo Pérsico e no Paquistão. O estudo alerta que, com o contínuo aquecimento global, essas temperaturas extremas provavelmente se tornarão mais comuns e mais severas ao longo das próximas décadas.





Veja as áreas onde os cientistas estimam que sejam inabitadas em torno de 2070:

Sul da Ásia: a região poderá registar temperaturas de bulbo úmido superiores a 35 graus Celsius até 2070. Isto significa que a combinação de calor e umidade poderá atingir níveis perigosos para a saúde humana, mesmo para pessoas saudáveis.

Golfo Pérsico e Mar Vermelho: as regiões já tem temperaturas extremamente elevadas e a previsão é a de que aumentem ainda mais nos próximos anos. A combinação de calor e umidade poderá tornar a região inabitável até 2070.

Partes da China, Sudeste Asiático e Brasil: a derrubada de árvores e o consumo irresponsável de recursos naturais podem provocar um no aumento da temperatura repentino e deixar essas regiões inabitáveis.

