Alessandro Abdala, fotógrafo de natureza, teve um encontro único ao avistar um tatu-canastra no Parque Nacional da Serra da Canastra, em Minas Gerais. Após décadas de busca, Abdala conseguiu registrar a presença desse tatu, conhecido por seus hábitos noturnos e vida solitária.

O tatu-canastra pesa aproximadamente 60 kg e pode chegar a 1,5 metro, sendo a maior espécie de tatu. Ele é típico do Cerrado, mas também pode ser encontrado em outros biomas do continente em menor quantidade.

Para Abdala, esse momento foi de êxtase, descrevendo a serenidade e majestosidade do animal. Sua descoberta foi compartilhada nas redes sociais, onde ele destacou a importância de preservar essas espécies que desempenham um papel importante na ecologia.

“Foi como um transe, subitamente estávamos fora do carro. Respiração ofegante, pernas tremendo, coração acelerado, as mãos mal conseguiam achar os controles da câmera... E nem era para tanto: dócil, sereno, majestoso, o Canastra pouco se deu pela nossa presença, desfilou lenta e calmamente frente às nossas lentes até mergulhar nevoeiro adentro e desaparecer no mar de capinzal que nos rodeava”, declarou.

Apesar de sua importância ecológica, o tatu-canastra está vulnerável à extinção, principalmente devido à expansão agropecuária no Cerrado, que leva ao desmatamento e à fragmentação de seu habitat natural.

“A extinção local de algumas espécies, por causa do desmatamento desenfreado e da caça predatória, nos deixam ainda mais aflitos, mas é como dizem: ‘a esperança é a última que morre’”, lamentou.

