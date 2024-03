Sérgio Vale/Amazônia Real/Fotos Públicas Floresta em chamas

Dados do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais) apontam que Roraima é o Estado com o maior número de focos de incêndio no Brasil no ano de 2024 2024.

Segundo o instituto, cerca de 4.055 queimadas foram detectadas por satélites na área, que enfrenta uma seca histórica, até a tarde deste sábado (30). Com isso, só neste ano, Roraima concentrou 40% de todos os focos do Brasil.

Além disso, em março, apenas 1 dos 15 municípios de Roraima não decretou estado de emergência por causa da seca e das queimadas. O último decreto do governador Antonio Denarium (Progressistas-RR) é de 25 de março e estabelece a contratação de pessoal e obras para mitigar os efeitos da seca.

Com isso, o estado caminha para ter o pior an da série histórica, podendo superar o recorde de 4.784 focos em 2019.

Um dos fatores que contribuem com a seca extrema na região é o fenômeno climático El Niño, que se refere ao aquecimento anormal das águas do Pacífico, de forma a alterar a distribuição de umidade e calor no planeta, principalmente na zona tropical. As previsões indicam que ele deve continuar ativo até, pelo menos, maio de 2024.

O segundo estado que soma o maior número de focos de incêndio em 2024 é Mato Grosso. De acordo com o Inpe, são 900 casos a menos do que Roraima– 3.147 pontos. O Estado abarca os biomas amazônico, cerrado e pantanal.

Em novembro de 2023, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul decretaram situação de emergência em decorrência das queimadas. Estima-se que o fogo tenha devastado mais de 50 mil hectares do pantanal, que teve o pior novembro da série histórica– 4.134 focos de incêndios de acordo com os dados do Inpe..

