59% dos brasileiros aprovam o veto imposto pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) a eventos relativos aos 60 anos do golpe militar realizados por órgãos do governo e ministérios, de acordo com pesquisa Datafolha divulgada neste sábado (31).



Outros 33% dizem que Lula agiu mal, enquanto 8% dos entrevistados não souberam se posicionar. A pesquisa ouviu 2.002 pessoas de 147 cidades entre os dias 19 e 20 de março. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

O fato de Lula proibir ministros de fazerem atos lembrando os 60 anos do golpe é a polêmica mais recente de seu governo, recebendo críticas de sua base mais à esquerda.

De acordo com a pesquisa Datafolha, porém, os entrevistados que se dizem petistas são os que mais apoiam Lula na decisão (77%). Outros 19% de petistas afirmam que o presidente agiu mal.



Já dentre os apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), 42% aprovam a medida de Lula, contra 49% que dizem que o presidente agiu mal. De acordo com o Datafolha, porém, é possível que os entrevistados tenham imaginado que "atos de lembrança" ao golpe militar pudessem ser manifestações elogiosas à ditadura, e não o contrário, já que a pergunta feita pelos pesquisadores foi se Lula "agiu bem em proibir ministros de realizarem atos de lembrança ao golpe de 1964".



Dentre os entrevistados que se consideram neutros - nem petistas, nem bolsonaristas -, 53% aprovam o veto, contra 36% que reprovam a decisão de Lula.

