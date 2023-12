Rovena Rosa/Agência Brasil - 12/11/2023 Termômetro marca 40 graus na Avenida 9 de Julho, região central da capital

O mês de novembro teve novo recode de calor pela sexta vez consecutiva neste ano. A informação é dos cientistas do observatório europeu Copernicus. A instituição afirma ainda que 2023 já é o ano mais quente da história .

Segundo o observatório, novembro teve uma temperatura média do ar de superfície de 14,22°C, 0,85°C acima da média de outros novembros avaliados entre 1991-2020. Este mês também ficou 0,32°C acima do novembro do ano passado, considerado o mais quente até então.

Ainda, o Copernicus afirma que de janeiro a novembro de 2023, a Terra teve temperatura 0,13°C mais alta do que em relação ao mesmo período em 2016, avaliado como o ano mais quente já registrado.





Recordes

Os recordes começaram em junho deste ano, quando o mês foi considerado o mais quente da história. Em seguida, essa marca foi quebrada em julho, agosto, setembro, outubro e novembro.

Além disso, a temperatura média global ficou 2°C acima da era pré-industrial neste ano.

"As extraordinárias temperaturas globais de novembro, incluindo dois dias mais quentes do que 2ºC acima do período pré-industrial, significam que 2023 é o ano mais quente já registrado na história", afirmou Samantha Burgess, vice-diretora do Serviço de Mudanças Climáticas Copernicus (C3S).