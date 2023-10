Reprodução/Youtube Ministra Marina Silva deu entrevista coletiva nesta sexta-feira (13) sobre incêndios no Amazonas

A ministra do Meio Ambiente e Mudança Climática, Marina Silva, anunciou nesta sexta-feira (13) que o governo federal está enviando mais 100 brigadistas para o estado do Amazonas para conter os mais de mil focos de calor ativos na região. Ao todo, serão mais de 300 brigadistas contendo os incêndios no estado.



De acordo com o governo, mais de 3,5 mil brigadistas atuam em toda a região afetada, que vai além do estado do Amazonas. Segundo Marina, o Brasil vive uma "situação de emergência climática".

No Amazonas, o mês de outubro está sendo o pior dos últimos 25 anos no que diz respeito às queimadas, de acordo com dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).

Marina afirmou que a situação é causada por "grande estiagem provocada pelo El Niño agravada pelo problema da mudança do clima". Além disso, a ministra aponta que o ateamento de fogo tanto em propriedades particulares quanto em áreas públicas continua acontecendo "de forma criminosa".

"O que nós temos hoje é uma situação bastante perigosa. Nós temos uma estiagem prolongada e nós temos muita matéria orgânica acumulada completamente ressecada", alertou a ministra.



Em sua fala, Marina cobrou que a população colabore. "Nesse momento, é preciso a ação do governo, estadual, federal, municipal, a ação das várias instituições, Ibama, ICM-Bio, e todos os demais parceiros, mas principalmente da população. Porque se a população não compreender que não pode atear fogo todos ao mesmo tempo agora, numa situação de extrema estiagem, fica muito difícil a gente fazer esse combate", disse.