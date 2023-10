Marcos Correa/Wikimédia Primeiro avião da FAB chega a Israel

O primeiro aeronave da Força Aérea Brasileira (FAB) pouso em Tel Aviv na manhã desta terça-feira (10), às 15h41, horário local e 9h41, horário de Brasília. Enviado para repatriar brasileiros na zona de conflito no Oriente Médio. A FAB enviou um KC-30 (Airbus A330-200) com capacidade para até 210 passageiros para repatriar brasileiros.

O Brigadeiro Damasceno indicou que a FAB planeja o retorno da aeronave ao Brasil ainda nesta terça-feira, com previsão de pouso na capital federal nas primeiras horas de quarta-feira (11). O Ministério das Relações Exteriores brasileiro (Itamaraty) afirmou que os candidatos à repatriação serão organizados por prioridade. Nesse primeiro estágio, quem reside no Brasil, sem passagem aérea, vão ter prioridade para serem trazidos nos aviões da FAB.

No estágio inicial, o governo federal planeja repatriar 900 brasileiros. A partir do próximo domingo (15), uma nova logística será implementada para buscar aqueles que não foram resgatados nos primeiros cinco voos. Conforme o governo, aproximadamente 1,7 mil brasileiros manifestaram interesse na repatriação, sendo a maioria composta por turistas hospedados em Tel Aviv e Jerusalém.

O Itamaraty continua a recomendar que os brasileiros que possuem passagens aéreas ou podem adquiri-las embarquem em voos comerciais no Aeroporto Ben-Gurion. O governo planeja realizar pelo menos cinco voos até o próximo sábado (14) a partir de Tel Aviv. Dos aviões designados para a operação, quatro são de grande porte (KC-30), cada um com capacidade para 210 passageiros, enquanto o KC-390 tem capacidade para 60 pessoas.

Além disso, a Embaixada do Brasil em Tel Aviv lançou um formulário para interessados nos voos, fornecendo instruções sobre deslocamento para o Aeroporto de Ben-Gurion à medida que os voos são confirmados.

Veja o cronograma dos voos:

1º voo (KC-30): 210 passageiros, sem escalas, de Tel Aviv ao aeroporto de Brasília. Chega em 11 de outubro;

2º voo (KC-30): 210 passageiros, sem escalas, de Tel Aviv ao aeroporto do Galeão. Chega em 11 de outubro;

3º voo (KC-390): 60 passageiros, com parada em Tel Aviv, Lisboa, Ilha do Sal, Recife e Guarulhos. Chega em 13 de outubro;

4º voo (KC-30) 210 passageiros, sem escalas, de Tel Aviv ao aeroporto do Galeão. Chega em 13 de outubro;

5º voo (KC-30) 210 passageiros, sem escalas, de Tel Aviv ao aeroporto do Galeão. Chega em 14 de outubro;

Os consulados disponibilizaram números de contato para brasileiros, todos os acessíveis pelo WhatsApp.



Embaixada em Tel Aviv: +972 (54) 803 5858

Escritório de Representação em Ramala: +972 (59) 205 5510

Plantão consular geral, em Brasília: 55 (61) 98260-0610

Neste sábado (7), o grupo Hamas realizou a maior ofensiva dos últimos anos contra Israel, que declarou guerra como resposta. Ao reivindicar o ataque, o Hamas afirmou que esse é o início de uma grande operação para retomar território e que se trata de uma resposta à "agressão sionista".



No domingo (8), o gabinete de segurança de Israel anunciou que estava oficialmente em estado de guerra. Em comunicado, o governo defende que a guerra “foi imposta ao Estado de Israel num ataque terrorista assassino a partir da Faixa de Gaza”. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu prometeu que o país “se vingará poderosamente” pelo ataque de militantes palestinos. Segundo autoridades, o conflito já deixou mais de 1000 mortos, com pelo menos 700 pessoas mortas em Israel e 400 na Palestina.

O número de mortos no conflito ultrapassou 1.200. Segundo a agência Associated Press, são 800 mortos em território israelense e 400 na Faixa de Gaza. Além destes, cerca de 4.500 ficaram feridos no conflito. O número de mortos deve aumentar nos próximos dias, não só pela alta probabilidade de escalada do conflito e promessas de ataque massivo de Israel, mas também por conta das buscas por mais corpos.