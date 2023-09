Rovena Rosa/Agência Brasil - 19/09/2023 Bebedouros públicos disponíveis para hidratação da população no Parque Augusta, em Bela Vista (SP)

Desde o início desta semana, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu uma alerta para a chegada de uma onda de calor que atinge o Brasil nos próximos dias. Embora o fenômeno seja sentido em praticamente todo o país, o Centro-Oeste é o mais afetado.

O aviso do Inmet aponta grau de "perigo", alertando para temperaturas 5ºC acima da média por um período de três a cinco dias e para possíveis riscos à saúde. O sinal foi emitido na última segunda (18) e vai até sexta-feira (22), último dia do inverno.

O período mais quente deve se estender até a primeira semana da primavera, que começa no próximo sábado (23), de acordo com a Climatempo. Algumas áreas no centro do país, no entanto, podem conviver com as altas temperaturas até quase o fim de setembro.

Nem todas as regiões, porém, vão sofrer com o calor extremo durante todo esse período. A onda de calor será mais forte e vai ser sentida por mais tempo nos estados do Centro-Oeste e no Distrito Federal, na parte oeste e noroeste de Minas Gerais, no Tocantins, na parte sul e leste do Pará, em áreas do interior do Maranhão, do Piauí e da Bahia.

Segundo a Climatempo, as temperaturas poderão ser iguais ou acima dos 40ºC em áreas como o norte do Paraná, oeste e norte de São Paulo, oeste de Minas Gerais (inclui Triângulo), Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, oeste da Bahia, interior do Maranhão e do Piauí, Tocantins, sul/leste do Pará, Rondônia.

O instituto destaca que os termômetros marcarem 40ºC no Centro-Oeste, Norte e interior do Nordeste não é algo incomum, mas, caso as temperaturas ultrapassem esse marco, atingindo 42ºC, 43ºC ou 44ºC, por exemplo, é um indicativo 'fora da curva'.

São Paulo

Embora São Paulo tenha registrado altas temperaturas nos últimos dias, o pico de calor ainda não chegou no estado, segundo a Climatempo. A previsão mostra que os termômetros devem indicar temperaturas mais quentes para além da última semana do inverno, ultrapassando até as últimas semanas do mês de setembro.

O pico de calor também está previsto para o próximo final de semana, com possibilidade de a capital paulista bater recordes históricos.

Nesta quarta-feira (20), as áreas com condições para pancadas de chuva no estado diminuem e, a partir de quinta (21), o ar seco vai se expandir, aumentando as horas de insolação e fazendo as temperaturas subirem ainda mais.