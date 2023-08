Divulgação/Nasa James Webb fez registro da nebulosa Messier 57





O telescópio espacial James Webb , que completou um ano em ação em julho passado, produziu mais uma imagem impressionante do universo.

A foto retrata a Nebulosa do Anel, que fica a 2,6 mil anos-luz da Terra, e revela detalhes inéditos do evento que deve marcar o fim da vida do nosso Sol, daqui a mais de 5 bilhões de anos.

Chamada oficialmente de Messier 57, essa nebulosa planetária é um dos objetos cósmicos mais admirados e fotografados e exibe um enorme disco de gás expulso por uma estrela moribunda que se tornou uma anã branca, núcleo remanescente e superdenso de estrelas com massa semelhante à do Sol O disco de gás é dominado pela tom verde no centro da imagem e circundado por um anel roxo.





"Estamos assistindo aos últimos capítulos da vida de uma estrela, uma antecipação do futuro distante do Sol", disse o astrofísico Mike Barlow, da University College de Londres.

"Podemos usar a Nebulosa do Anel como um laboratório para estudar como as nebulosas planetárias se formam e evoluem", acrescentou.

O telescópio James Webb é operado pela Nasa e pelas agências espaciais da Europa (ESA) e do Canadá (CSA) e observa em infravermelho, faixa invisível a olho nu, o que lhe permite "enxergar" através de nuvens de poeira e gás, revelando detalhes até então inéditos do interior de nebulosas.